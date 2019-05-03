انت الان تتابع من بينهم جدو.. 5 نجوم أفرزتهم كأس الأمم الإفريقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

دائمًا ما تفرز كأس الأمم الإفريقية المواهب ولذلك يهتم الكشافون بمتابعة البطولة جيدًا لخطف النجوم الجديدة وتصديرها إلى كبرى الأندية الأوروبية

تتجه أنظار كشافي المواهب إلى مصر عندما تحتضن نهائيات النسخة رقم 32 من كأس الأمم الإفريقية في الفترة ما بين يومي 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، فمنذ بداية النسخة الأولى من الكان الإفريقي في السودان عام 1957، دائمًا ما أفرزت لنا البطولة الإفريقية العديد من المواهب التي شقت طريقها بعد العرس الإفريقي إلى كبرى الملاعب الأوروبية، ومن المتوقع أن تفرز نسخة مصر المقبلة مواهب جديدة، ونستعرض في السطور التالية أبرز اللاعبين الذين بزغ نجمهم عبر بوابة كأس الأمم الإفريقية كالآتي:

1- محمد ناجي جدو توج نجم المنتخب الوطني السابق محمد ناجي جدو بلقب اكتشاف كأس الأمم الإفريقية في نسخة 2010 التي أقيمت في أنجولا، وذلك على الرغم من مشاركته في معظم مباريات البطولة كلاعب بديل. ودائمًا ما كانت بصمة جدو حاضرة في كل مباراة شارك بها، ونجح في إنهاء البطولة كهداف لها برصيد 5 أهداف، وكانت بدايته

1- محمد ناجي جدوتوج نجم المنتخب الوطني السابق محمد ناجي جدو بلقب اكتشاف كأس الأمم الإفريقية في نسخة 2010 التي أقيمت في أنجولا، وذلك على الرغم من مشاركته في معظم مباريات البطولة كلاعب بديل.

ودائمًا ما كانت بصمة جدو حاضرة في كل مباراة شارك بها، ونجح في إنهاء البطولة كهداف لها برصيد 5 أهداف، وكانت بدايته التسجيل في فوز المنتخب الوطني على نيجيريا 3-1 في دور المجموعات، وعاد للتسجيل في شباك موزمبيق في الجولة الثانية في فوز مصر 2-0.

وسجل جدو في شباك الكاميرون في ربع النهائي في المباراة التي فاز بها الفراعنة 3-1، كما سجل في شباك الجزائر في نصف النهائي في المباراة التي انتهت بفوز المنتخب الوطني برباعية نظيفة، قبل أن يسجل هدف الفوز للفراعنة في المباراة النهائية في شباك غانا.

2- فرانسيلودو سانتوسهو لاعب برازيلي الأصل حمل الجنسية التونسية، وقاد هجوم منتخب نسور قرطاج في أمم إفريقيا عام 2004، التي احتضنتها تونس على أرضها.

وقدم سانتوس مستويات رائعة في البطولة ومكن تونس من التتويج بلقبها الوحيد في كأس الأمم الإفريقية في تلك النسخة، وتوج بلقب الهداف برصيد 4 أهداف مناصفة مع كل من باتريك مبوما وفريدريك كانوتيه وجاي جاي أوكوشا إضافة إلى يوسف مختاري.

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وبدأ سانتوس تألقه بالتسجيل في المباراة الافتتاحية أمام رواندا التي فازت بها تونس بنتيجة 2-1، وسجل ثنائية في فوز تونس في الجولة الثانية من دور المجموعات على الكونغو الديمقراطية 3-0، قبل أن يسجل هدف تونس الأول في المباراة النهائية في شباك المغرب في المباراة التي انتهت بفوز نسور قرطاج بنتيجة 2-1.

3- بيني ماكارثيبزغ نجم بيني ماكارثي بشدة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها بوركينا فاسو في عام 1998، وأنهى البطولة هدافًا لها برصيد 7 أهداف مناصفة مع نجم المنتخب الوطني السابق حسام حسن.

وبدأ ماكارثي في التألق بتسجيل سوبر هاتريك في شباك ناميبيا في فوز جنوب إفريقيا بنتيجة 4-1 في ختام دور المجموعات، وسجل هدفًا في شباك المغرب في ربع النهائي في فوز الأولاد 2-1.

وسجل ماكارثي ثنائية في شباك الكونغو الديمقراطية في نصف النهائي في فوز جنوب إفريقيا 2-1 بعد اللجوء للأوقات الإضافية.

4- حسني عبد ربهفي مشاركته الأولى بكأس الأمم الإفريقية، نجح نجم المنتخب الوطني السابق حسني عبد ربه في الفوز بجائزة أفضل لاعب في نسخة غانا 2008، بعد عروضه الرائعة في البطولة وقيادته الفراعنة للتتويج بلقب البطولة.

وسجل حسني عبد ربه في تلك البطولة 4 أهداف، وكانت البداية بثنائية في شباك الكاميرون في المباراة الأولى بالبطولة التي حسمتها مصر بنتيجة 4-2، وسجل هدفًا في شباك السودان في المباراة الثانية التي فازت بها مصر بنتيجة 3-0.

وعاد حسني للتسجيل من جديد في شباك أنجولا في ربع النهائي في فوز الفراعنة بنتيجة 2-1، ليتم اختياره أفضل لاعب في البطولة وضمن التشكيل الأفضل في البطولة أيضًا.

5- يوسف حجيهو الشقيق الأصغر لنجم الكرة المغربية السابق مصطفي حجي، وسطع نجمه بشدة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية عام 2004، والتي قاد فيها أسود الأطلس للوصول إلى المباراة النهائية.

واختير حجي في تلك البطولة في التشكيل الأفضل للبطولة، وسجل 3 أهداف وكانت البداية من تسجيل هدف الانتصار على نيجيريا بهدف نظيف في مستهل مشوار المغرب في دور المجموعات.

وسجل حجي الهدف الثاني في فوز المغرب على الجزائر 3-1 في ربع النهائي بعد اللجوء إلى الأوقات الإضافية، قبل أن يسجل هدفًا من رباعية أسود الأطلس في شباك مالي في نصف النهائي.