انت الان تتابع كلوب: مشكلتنا ليست في السيتي بل في نيوكاسل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:خالد الفوي ٠٣ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٥٨ م

أكد المدرب الألماني يورجين كلوب، أن فريقه ليفربول يمر بفترة مميزة في منافسته على لقب الدوري الإنجليزي قبل جولتين من نهاية الموسم، ويستعد الليفر لمواجهة نيوكاسل غدًا السبت قبل مواجهة منافسه على اللقب مانشستر سيتي مع ليستر سيتي يوم الإثنين المقبل، وعلى الرغم من الخسارة بثلاثية نظيفة أمام برشلونة يوم الأربعاء الماضي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، فإن كلوب أكد أن لاعبيه في حالة تركيز عالٍ لتكليل جهودهم بالتتويج بلقب هذا الموسم ونسيان الإرهاق الذي يعانون منه.

وقال كلوب: "اللاعبون في حالة مميزة، فعندما تجد نفسك في السباق وترى أن بإمكانك الفوز باللقب، تنسى الإرهاق، وتحصل على دافع إضافي للمواصلة. نحن نتمتع بالطموح، مع علمنا أن الأمور ليست بين أيدينا بنسبة 100%، ولكن الأمر الذي نملكه هو الفوز على نيوكاسل، وهو مهمة صعبة للغاية". وأضاف: "مشكلتنا ليست نتيجة مباراة

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