كيف يستعد مارتن لاسارتي لمواجهة النجوم؟

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خصص لاسارتي فقرة للكرات العرضية بتكليف 6 لاعبين بإرسال الكرات العرضية المتقنة من الجهتين اليمنى واليسرى، وذلك استعدادًا لمواجهة النجوم المقرر إقامتها بعد غدٍ الأحد

أجرى الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة قوية للاعبي الفريق دون مشاركة حراس المرمى في المران الصباحي، اليوم الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة. وشهدت التقسيمة تركيز المدير الفني على كيفية الضغط على المنافس مع الاستلام والتسلم السريعين للكرة، إذ أوقف لاسارتي المران أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين وتصحيح بعض الأمور الفنية، وذلك استعدادًا لمواجهة النجوم المقرر لها السابعة مساء بعد غدٍ الأحد على استاد بتروسبورت في إطار مباريات الدوري الممتاز.

كما خصص لاسارتي فقرة للكرات العرضية بتكليف 6 لاعبين بإرسال الكرات العرضية المتقنة من الجهتين اليمنى واليسرى، حيث وُجد في الجبهة اليمنى كل من: محمد هاني وحسين الشحات وباسم علي، في حين وُجد في اليسرى كل من: محمود وحيد وإسلام محارب ومحمد شريف. .. غضب وخلافات وانقسامات في الجهاز الفني للأهلي وخاض

كما خصص لاسارتي فقرة للكرات العرضية بتكليف 6 لاعبين بإرسال الكرات العرضية المتقنة من الجهتين اليمنى واليسرى، حيث وُجد في الجبهة اليمنى كل من: محمد هاني وحسين الشحات وباسم علي، في حين وُجد في اليسرى كل من: محمود وحيد وإسلام محارب ومحمد شريف. .. غضب وخلافات وانقسامات في الجهاز الفني للأهلي



وخاض لاعبو الفريق تدريبات بدنية بالجري حول الملعب في نهاية المران، ووضع أليخاندرو خافيير، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق، برنامجا استشفائيا استعدادًا لمواجهة النجوم. لاسارتي يجتمع مع جهازه المعاون لهذا السبب



عقد مارتن لاسارتي جلسة مع جهازه المعاون على هامش مران الفريق، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة النجوم، علمًا أن الأهلي حقق فوزا ثمينًا على طلائع الجيش، أول من أمس، (2-1) في المباراة التي جمعت بين الفريقين على استاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ31 من منافسات الدوري الممتاز. Advertisements مران خفيف بالكرة



بينما خاض عمرو جمال وأحمد علاء، لاعبا الفريق، تدريبات خفيفة بالكرة تحت إشراف طارق عبد العزيز، إخصائي التأهيل بالجهاز الفني خلال المران، ويعاني عمرو جمال من الإصابة في العضلة الأمامية، في حين يعاني أحمد علاء من الإجهاد العضلي. محسن يكتفي بالجري



واكتفى مروان محسن، مهاجم الفريق، بأداء تدريبات بدنية خفيفة في «الجيم» والجري حول الملعب على هامش المران، ويعاني مروان محسن من الإجهاد العضلي الذي دفع الجهاز الفني إلى وضع برنامج تأهيل للاعب للتخلص منه. «جيرالدو» يشارك في المران الجماعي



في المقابل انتظم الدولي الأنجولي جيرالدو، لاعب الفريق، في المران الجماعي، وتعافى اللاعب تماما من آلام الرأس التي تعرض لها في مباراة طلائع الجيش أول من أمس، والتي بسببها غادر اللقاء. وشارك اللاعب في المران كاملا اليوم استعدادا لمواجهة النجوم. .. لماذا غادر الخطيب استاد المكس قبل أن يفوز الأهلي؟



ويختتم الأهلي تدريباته مساء غد السبت استعدادًا لمواجهة النجوم، ويدخل الأهلي في معسكر مغلق غدًا السبت عقب انتهاء المران، إذ يعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، قائمة الفريق غدا. وكان محمد يوسف، المدرب العام للفريق، قد قال إن الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي أغلق تماما الحديث عن مباراة طلائع الجيش، وأضاف يوسف، في تصريحات للموقع الرسمي للقلعة الحمراء: «تركيزنا بالكامل في الوقت الحالي ينصب على مباراة النجوم المقرر لها الأحد المقبل، ونبدأ اليوم الإعداد لها؛ من أجل تحقيق الهدف المنشود منها بحصد النقاط الثلاث». .. من خطط ودبر لوصول ابن شوبير إلى حراسة مرمى الأهلي؟



وأوضح أن "الجهاز الفني بالأهلي يبدأ دراسة فريق النجوم؛ من أجل رصد نقاط القوة والضعف في صفوفه، بدافع الاستعداد بشكل جيد لتلك المباراة المهمة، التي نسعى خلالها لمواصلة الانتصارات؛ من أجل السير خطوة تلو الأخرى في مشوار الحفاظ على اللقب المحلي"، مشيرا إلى أن الأهلي يحترم فريق النجوم وجهازه الفني، ويدرك جيدا أهمية وصعوبة تلك المباراة، في ظل اقتراب الموسم من خط النهاية. .. «ماتت وهي صائمة».. نجوم الرياضة ينعون نور أحمد

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