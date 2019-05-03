انت الان تتابع إيقاف صلاح ضمن أخطاء يجب على البرسا تفاديها بالإياب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:خالد الفوي ٠٣ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٥٨ م

محمد صلاح

نجح برشلونة في تحقيق فوز مريح على ليفربول في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بثلاثية نظيفة، وعلى الرغم من وضع الفريق الكتالوني قدمًا في النهائي، فإن هناك أخطاء لا يمكن للبرسا ارتكابها في مباراة الإياب إن أراد تفادي "ريمونتادا" مفاجئة من الريدز، وأولها الاستحواذ على الكرة، خاصة أن البلوجرانا ترك الاستحواذ على الكرة لليفربول في مباراة الذهاب، وقال ميسي عقب المباراة إن برشلونة لم يعتد فقدان الكرة، وهو ما كلف الفريق الظهور بشكل باهت، ولا يمكن تكرار نفس الأمر في الإياب، خاصة أن نقطة قوة ليفربول هي الاستحواذ على الكرة.

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وفضل مدرب برشلونة فالفيردي في لقاء الذهاب الاعتماد على أرتورو فيدال بدلًا من أرثور، وهذا السبب وراء معاناة البرسا في الذهاب، فبرشلونة فشل في إكمال 100 تمريرة خلال اللقاء، وفشل راكيتيتش المشاركة في هجمات برشلونة، بسبب الضغط العالي لليفربول، وبالتالي بإمكان أرثور حل تلك المشكلة. وشكل نجم المنتخب الوطني