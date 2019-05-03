إيقاف صلاح ضمن أخطاء يجب على البرسا تفاديها بالإياب

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تحرير:خالد الفوي ٠٣ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٥٨ م
محمد صلاح
نجح برشلونة في تحقيق فوز مريح على ليفربول في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بثلاثية نظيفة، وعلى الرغم من وضع الفريق الكتالوني قدمًا في النهائي، فإن هناك أخطاء لا يمكن للبرسا ارتكابها في مباراة الإياب إن أراد تفادي "ريمونتادا" مفاجئة من الريدز، وأولها الاستحواذ على الكرة، خاصة أن البلوجرانا ترك الاستحواذ على الكرة لليفربول في مباراة الذهاب، وقال ميسي عقب المباراة إن برشلونة لم يعتد فقدان الكرة، وهو ما كلف الفريق الظهور بشكل باهت، ولا يمكن تكرار نفس الأمر في الإياب، خاصة أن نقطة قوة ليفربول هي الاستحواذ على الكرة.
وفضل مدرب برشلونة فالفيردي في لقاء الذهاب الاعتماد على أرتورو فيدال بدلًا من أرثور، وهذا السبب وراء معاناة البرسا في الذهاب، فبرشلونة فشل في إكمال 100 تمريرة خلال اللقاء، وفشل راكيتيتش المشاركة في هجمات برشلونة، بسبب الضغط العالي لليفربول، وبالتالي بإمكان أرثور حل تلك المشكلة. وشكل نجم المنتخب الوطني
وشكل نجم المنتخب الوطني محمد صلاح تهديدًا مستمرًا على مرمى برشلونة، بفضل تحركاته المميزة بين رباعي خط الدفاع، وعاني كليمينت لينجليه في إيقافه، حيث نجح صلاح في فعل كل ما أراده.
وأخيرًا أجبر ليفربول برشلونة على الوجود في منطقة جزائهم منذ بداية الشوط الثاني بفضل الضغط المستمر واتباع النهج الهجومي، ولم ينته هذا الضغط إلا بعد هدف ميسي الثاني، وهو الأمر الذي لن يحتمل برشلونة تكراره في الإياب.
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