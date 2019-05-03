«ماتت وهي صائمة».. نجوم الرياضة ينعون نور أحمد

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«نور» ابنة الراحل أحمد كمال حافظ، عضو مجلس إدارة اتحاد اليد السابق، تُوجت مع فريق الأهلي بلقب السوبر، كما حصلت هذا الموسم على لقب الدورى وكأس مصر وبطولة منطقة القاهرة

سيطرت حالة من الحزن على أروقة النادي الأهلي بعد وفاة نور أحمد كمال حافظ، لاعبة فريق كرة اليد بالقلعة الحمراء، مساء أمس الخميس، عن عمر ناهز 23 عامًا. وتُشيع الجنازة اليوم بعد صلاة الجمعة من مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس. وكشف مصدر مقرب من أسرة اللاعبة عن تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة صاحبة الـ23 عامًا قبل رحيلها، قائلا إن نور أدت صلاة الفجر وهي صائمة، قبل أن تذهب إلى النوم، وطلبت من والدتها أن توقظها في الصباح، وعندما حاولت والدتها إيقاظها، وجدتها قد فارقت الحياة.

نور، ابنة الراحل أحمد كمال حافظ، عضو مجلس إدارة اتحاد اليد السابق، تُوجت مع فريق الأهلي بلقب السوبر بعد الفوز على الشمس، كما حصلت هذا الموسم على لقب الدورى وكأس مصر وبطولة منطقة القاهرة. أصدر الأهلي بيانًا ينعى فيه اللاعبة، وجاء كالتالي: "رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء المجلس والمدير التنفيذي وقطاعات

نور، ابنة الراحل أحمد كمال حافظ، عضو مجلس إدارة اتحاد اليد السابق، تُوجت مع فريق الأهلي بلقب السوبر بعد الفوز على الشمس، كما حصلت هذا الموسم على لقب الدورى وكأس مصر وبطولة منطقة القاهرة. أصدر الأهلي بيانًا ينعى فيه اللاعبة، وجاء كالتالي: "رئيس مجلس الإدارة والسادة أعضاء المجلس والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية ينعون ببالغ الحزن والأسى المغفور لها -بإذن الله- نور أحمد كمال حافظ، لاعبة الفريق الأول لكرة اليد للسيدات، التي وافتها المنية الخميس، داعين المولى -عزَّ وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويُدخلها فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان". — Al Ahly Handball (@Ahly_Handball) الأهلي ينعى لاعبة الفريق الأول لسيدات كرة اليد. pic.twitter.com/Aui8mlR7am — Al Ahly Handball (@Ahly_Handball) May 2, 2019 — Al Ahly Handball (@Ahly_Handball) وقال ياسر صلاح، المدير الفني لفريق كرة اليد بالنادي الأهلي سيدات، إن نور أحمد توفيت بشكل مفاجئ دون أي أعراض، مؤكدا حزنه الشديد على فراقها، وتمنى من الله أن يلهم أهل الفقيدة الصبر والسلوان، وأن يسكنها فسيح جناته. وحرص العديد من النجوم على نعي نور، فكتب الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي والمنتخب الوطني السابق، نائب رئيس اتحاد الكرة، عبر حسابه الشخصي على تويتر: "إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله، البقاء لله في وفاة نور أحمد كمال حافظ، لاعبة النادى الأهلي لكرة اليد.. الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة". Advertisements — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوه الا بالله البقاء لله في وفاة "نور احمد كمال حافظ" لاعبة النادى الاهلى لكرة اليد ..الله يرحمها ويغفرلها ويسكنها فسيح جناته ويجعل قبرها روضه ومن رياض الجنه pic.twitter.com/9iP5uXG0BX — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) May 2, 2019 — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial)

بينما كتب أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، عبر حسابه الشخصي على تويتر: "خالص التعازي لأسرة الكابتن نور أحمد كمال، لاعبة النادي الأهلي لكرة اليد". — Amir Mortada Mansour (@AmirMortada) خالص التعازي لأسرة الكابتن نور أحمد كمال لاعبة النادي الأهلي لكرة اليد — Amir Mortada Mansour (@AmirMortada) May 3, 2019 — Amir Mortada Mansour (@AmirMortada)

كما حرص العديد من المتابعين والمغردين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على نعي نور، ونرصدهم لكم في السطور التالية: — Mona Elakkad (@MonaElakkad2) توفيت أمس لاعبة كرة اليد بالنادى الاهلى نور احمد كمال حافظ عن عمر يناهز ٢٣ سنه ابنة الاستاذ كمال حافظ وكان يعمل وكيل النادى الاهلى ... عندما ذهبت والدتها لتوقظها من النوم ففوجئت بها وقد ماتت ان لله وان اليه راجعون https://t.co/046aWtLng2 — Mona Elakkad (@MonaElakkad2) May 3, 2019 — أسد مصر والأهلاوية (@aimankamal10000) البقاء لله في وفاه الابنه الغاليه نور احمد كمال حافظ لاعبه فريق كره اليد بنادينا الحبيب اللهم ارحمها برحمتك واجعل مثواها الجنه — اسد مصر والاهلاويه (@aimankamal10000) May 3, 2019 — Forza Zamalek (@ForzaZamalek1) لا إله إلا الله وفاة لاعبة النادي الأهلي لكرة اليد نور احمد كمال حافظ عن عمر يناهز 23 عاماً .



وقالت مصادر ان اللاعبه كانت حريصة علي الصيام اليوم وخلدت للنوم فحاولت والدتها إيقاظها ولكن كانت قد فارقت الحياة. pic.twitter.com/geTS1JCq5K — Forza Zamalek (@ForzaZamalek1) May 3, 2019 — الفرعون (@XSWQKLXwlb7Bhmd) انا لله وانا اليه راجعون



البقاء لله



وفاة لاعبة الاهلي لكرة اليد نور احمد كمال حافظ



للفقيده الرحمه وللاسره الصبر والسلوان



نسألكم الدعاء لبطلتنا الأهلاويه pic.twitter.com/ocXmFSuAH6 — الفرعون (@XSWQKLXwlb7Bhmd) May 3, 2019 — Mona Elakkad (@MonaElakkad2)— أسد مصر والأهلاوية (@aimankamal10000)— Forza Zamalek (@ForzaZamalek1)— الفرعون (@XSWQKLXwlb7Bhmd)

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