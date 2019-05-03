انت الان تتابع جوهرة أياكس بديل بوجبا في ريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:خالد الفوي ٠٣ مايو ٢٠١٩ - ٠١:١٦ م
فان دي بيك
يقدم أياكس مستويات مبهرة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد إقصاء كل من ريال مدريد ويوفنتوس والاقتراب من الإطاحة بتوتنهام والتأهل إلى النهائي، وتعاقد برشلونة بالفعل مع نجم الفريق فرينكي دي يونج، في الوقت الذي يوجد فيه مدافع الفريق ماتياس دي ليخت على رادار كبرى الأندية الأوروبية، ولكن هناك أيضًا دوسان تاديتش وحكيم زياش خاصة دوني فان دي بيك، الذي قدم مستوى مبهرا مع الفريق الهولندي، وجذب أنظار ريال مدريد بالفعل لتدعيم وسط ميدانه، حيث يملك اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا القدرة على الوصول لمنطقة جزاء الخصم في الوقت المناسب وتشكيل الخطورة.
ويعد فان دي بيك من إفرازات أكاديمية شباب أياكس، ويملك موهبة كبيرة وقوة بدنية مميزة، وأظهر أمام يوفنتوس وتوتنهام قراءته الرائعة للمباراة، والقدرة على التدخل في الوقت المناسب في الالتحامات دون ارتكاب أخطاء، إلى جانب قيادة الفريق للأمام بل وإنهاء الهجمات بنفسه. ومن الواضح أن الخيار الأول لزين الدين زيدان
ومن الواضح أن الخيار الأول لزين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، لتدعيم وسط ميدانه هو التعاقد مع النجم الفرنسي لمانشستر يونايتد بول بوجبا، ولكن صعوبة التعاقد معه إلى جانب أجره المرتفع قد يعرقلان انتقاله إلى ريال مدريد.
وأبدى باريس سان جيرمان اهتمامًا بضم بوجبا، ويدرك ريال مدريد أنه سيحتاج إلى دفع مبالغ طائلة للظفر بخدماته، ولكن مع انتقال دي يونج إلى برشلونة مقابل 74 مليون يورو، من المنتظر أن يبلغ ثمن فان دي بيك قرابة 60 مليون يورو.
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