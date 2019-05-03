شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تنهي موسم كيتا مع ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يغيب لاعب الوسط الغيني لليفربول الإنجليزي نابي كيتا، عن الملاعب حتى نهاية الموسم، بحسب ما أكد مدربه الألماني يورجن كلوب، الجمعة.

وأشار كلوب إلى إصابة «خطيرة جدًا» عانى كيتا منها خلال خسارة فريقه أمام برشلونة الإسباني، الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

Advertisements

وترك كيتا المباراة في الدقيقة 24 بعد تعرضه لإصابة عضلية في فخذه، ودخل بدلًا منه جوردان هندرسون.

وأشار كلوب خلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة نيوكاسل في مباراة بالغة الأهمية للفريق الأحمر في الدوري المحلي إلى أن كيتا سيغيب عن الملاعب لـ8 أسابيع.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في ترتب البريميرليغ بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر وذلك قبل مرحلتين على نهاية الدوري.