شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تنهي موسم كيتا مع ليفربول والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
يغيب لاعب الوسط الغيني لليفربول الإنجليزي نابي كيتا، عن الملاعب حتى نهاية الموسم، بحسب ما أكد مدربه الألماني يورجن كلوب، الجمعة.
وأشار كلوب إلى إصابة «خطيرة جدًا» عانى كيتا منها خلال خسارة فريقه أمام برشلونة الإسباني، الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.
وترك كيتا المباراة في الدقيقة 24 بعد تعرضه لإصابة عضلية في فخذه، ودخل بدلًا منه جوردان هندرسون.
وأشار كلوب خلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة نيوكاسل في مباراة بالغة الأهمية للفريق الأحمر في الدوري المحلي إلى أن كيتا سيغيب عن الملاعب لـ8 أسابيع.
ويحتل ليفربول المركز الثاني في ترتب البريميرليغ بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر وذلك قبل مرحلتين على نهاية الدوري.
كانت هذه تفاصيل خبر الإصابة تنهي موسم كيتا مع ليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.