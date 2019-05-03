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الإصابة تنهي موسم كيتا مع ليفربول

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أ.ف.ب 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تنهي موسم كيتا مع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

يغيب لاعب الوسط الغيني لليفربول الإنجليزي نابي كيتا، عن الملاعب حتى نهاية الموسم، بحسب ما أكد مدربه الألماني يورجن كلوب، الجمعة.

وأشار كلوب إلى إصابة «خطيرة جدًا» عانى كيتا منها خلال خسارة فريقه أمام الإسباني، الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي في كرة القدم.

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وترك كيتا المباراة في الدقيقة 24 بعد تعرضه لإصابة عضلية في فخذه، ودخل بدلًا منه جوردان هندرسون.

وأشار كلوب خلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة نيوكاسل في مباراة بالغة الأهمية للفريق الأحمر في الدوري المحلي إلى أن كيتا سيغيب عن الملاعب لـ8 أسابيع.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في ترتب البريميرليغ بفارق نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر وذلك قبل مرحلتين على نهاية الدوري.

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