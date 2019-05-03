شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الفرنسي: إيقاف مبابي 3 مباريات والتحقيق مع نيمار بعد ضرب مشجع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الجمعة، إيقاف مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي 3 مباريات، بعد طرده في المباراة النهائية لكأس فرنسا، وبدء إجراءات بحق زميله البرازيلي نيمار الذي ضرب أحد المشجعين في نهاية المباراة ذاتها.

وقال بيان صادر عن الاتحاد الفرنسي: «قررت لجنة السلوك في اجتماعها الخميس، معاقبة كيليان مبابي بالإيقاف 3 مباريات، وفتح تحقيق مع نيمار، وكلاهما من باريس سان جيرمان على أثر المباراة النهائية لكأس فرنسا على ملعب استاد دو فرانس في 27 أبريل».

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وكان مبابي طرد ببطاقة حمراء إثر تدخله العنيف على لاعب رين داميان دا سيلفا في أواخر المباراة النهائية التي خسرها فريقه بركلات الترجيح، بعد تعادلهما 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وغاب مبابي عن مباراة فريقه الأخيرة ضد مونبلييه منتصف الأسبوع الحالي، وبالتالي سيغيب عن مباراتين إضافيتين.

أما قضية نيمار، فهي أكثر تعقيدًا، لأنه وجه لكمة خفيفة لأحد المشجعين خلال توجهه وزملاؤه لاستلام ميدالية المركز الثاني بعد انتهاء مباراة نهائي الكأس.