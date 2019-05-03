شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري الأوروبي: رقم قياسي لـ«البلوز».. وفأل إسباني سيئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قطع قطبا العاصمة الإنجليزية، أرسنال وتشيلسي، خطوة كبيرة لبلوغ نهائي الدوري الأوروبي في باكو (عاصمة أذربيجان التي ستستضيف نهائي المسابقة)، وذلك بعد تحقيقهما نتائج إيجابية في مرحلة الذهاب للدور نصف النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي.

أرسنال نجح في التغلب على ضيفه فالنسيا الإسباني، بنتيجة 3-1، في نتيجة تُعطي الفريق فرصة كبيرة للتأهل يوم الخميس المقبل عندما يحل ضيفًا في ملعب ميستايا.

واستقبل أرسنال هدفًا بعد 10 دقائق تقريبًا بواسطة الفرنسي مختار دياخابي من خلال ضربة ثابتة، دون معها الهدف الخامس الذي يتلقاه أرسنال من الضربات الثابتة، بين أخر 10 أهداف تلقاها الفريق في آخر 4 مباريات في مختلف البطولات.

وأنهى دياخابي سلسلة أرسنال التي امتدت إلى 460 دقيقة بدون استقبال أهداف على ملعب الإمارات في الدوري الأوروبي، والتي امتدت منذ مرحلة المجموعات إلى نصف نهائي المسابقة.

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وتألق المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت لاعبًا دور البطولة في المباراة بتسجيله هدفين أعاد بهما أرسنال للمقدمة مجددًا، ليرفع رصيده في البطولة هذا الموسم إلى 5 أهداف، ويصبح ثالث لاعب في تاريخ أرسنال يُسجل ثنائية تهديفية خلال مباراة في الدور نصف النهائي لمسابقة أوروبية، والأول منذ عام 1995.

ومنح الجابوني أوباميانج أرسنال التقدم بهدف ثالث في الدقيقة 90، ليسجل هدفه الـ25 في مختلف البطولات هذا الموسم، ويمنح فريقه أسبقية جيدة قبل مباراة العودة ضد فريق فالنسيا الذي لم يسبق له أن وصل إلى الدور التالي في المسابقات الأوروبية بعد خسارته ذهابًا بفرق هدفين.

وفي ألمانيا، عاد تشيلسي بتعادل إيجابي ثمين من ملعب إينتراخت فرانكفورت، بعد أن انتهت المباراة بين الفريقين بالتعادل 1-1.

وتقدم فرانكفورت في البداية بهدف عن طريق الصربي لوكا يوفيتش الذي سجل تاسع أهدافه في المسابقة هذا الموسم ليكون على بعد هدف من الهداف الحالي ولاعب تشيلسي، أولفييه جيرو.

لكن الإسباني بيدرو عادل النتيجة للبلوز، ليصبح تشيلسي مطالب بعدم استقبال أهداف على ملعبه في مباراة الإياب لضمان الوصول إلى نهائي المسابقة التي حقق لقبها في عام 2013.

وكسر البلوز الرقم القياسي لسلسلة اللاهزيمة في الدوري الأوروبي، عندما وصلوا في مباراة الأمس للمباراة رقم 16 على التوالي دون هزيمة في المسابقة، محطمين الرقم القياسي السابق المدون باسم أتلتيكو مدريد (15 مباراة بين عامي 2011 و2012).