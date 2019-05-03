شكرا لقرائتكم الإنتاج يستعد للدراويش بـ"بروفة" ودية أمام الداخلية الأحد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار الاستعدادات الجادة لمواجهة الإسماعيلى المقرر إقامتها يوم 10 مايو الجارى بالدورى.

ويجرب مختار مختار لاعبيه فى مباراة ودية أمام الداخلية فى الخامسة عصر بعد غد الأحد على ستاد المصانع الحربية، وذلك بعدما فاز الإنتاج على القادسية السعودى بهدفين مقابل هدف فى لقاء ودى أمس.

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كان من المفترض أن يلتقى الإنتاج مع الزمالك فى الجولة 31، وذلك قبل مواجهة الإسماعيلى، إلا أن لجنة المسابقات قررت تأجيلها ليوم 15 مايو لظروف انشغال أبناء القلعة البيضاء بمباراة النجم الساحلى فى نصف نهائى الكونفدرالية الإفريقية.

ويأمل الإنتاج الحربى استعادة نغمة الانتصارات أمام الدراويش، خصوصا أن الفريق يعانى من سوء النتائج خلال الفترة الماضية، وآخرها الخسارة أمام المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى الجولة 30.

يذكر أن الإنتاج يحتل حاليا المركز الثامن فى الترتيب العام لمسابقة الدورى الممتاز برصيد 35 نقطة.