شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن مواعيد الأسابيع الأخيرة للدورى الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة، بالتنسيق مع لجنة المسابقات، المواعيد الأخيرة لمباريات الدورى يوم 6 مايو الموافق الاثنين المقبل.

وينتظر مجلس الجبلاية نتيجة مباراة الزمالك أمام النجم الساحلى التونسى المقرر لها الأحد المقبل، فى إياب الدور قبل النهائى للبطولة الكونفدرالية، للكشف عن مواعيد المباريات المتبقية سواء فاز أو خسر الزمالك.

وكان الزمالك قد فاز فى مباراة الذهاب على النجم بهدف دون رد في اللقاء الذى أقيم باستاد برج العرب بالإسكندرية.

وطلبت عدد من الأندية من اتحاد الكرة ضرورة تحديد مواعيد الأسابيع الأخيرة من أجل التنسيق للمرحلة المقبلة.