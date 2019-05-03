شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الفوز على القادسية السعودى.. الإنتاج يستعد للدراويش بودية مع الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للإنتاج الحربى، بقيادة مختار مختار، على مواجهة فريق الداخلية ودياً فى الخامسة عصر الأحد المقبل على استاد المصانع الحربية، فى إطار الاستعداد لمواجهة الإسماعيلى بعد تأجيل مباراة الزمالك.

وكان الإنتاج الحربى قد خاض ودية أمس، الخميس، أمام القادسية السعودى وفاز بهدفين مقابل هدف.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين 15 مايو المقبل موعدا لمباراة الزمالك والإنتاج الحربى فى الجولة الـ31 للدورى.

كان عامر حسين قرر تأجيل مباراة الزمالك والإنتاج الحربى، التى كان مقررا لها الأربعاء المقبل، بسبب خوض الأبيض مباراتى قبل نهائى الكونفدرالية أمام النجم الساحلى يومى 28 أبريل و5 مايو المقبل.

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وبذلك يستعد الإنتاج الحربى لمواجهة الإسماعيلي 10 مايو المقبل بمسابقة الدوري .

وكان الإنتاج الحربى قد خسر من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى إطار مباريات الجولة 30 للدوري والتى أقيمت على ستاد بتروسبورت

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 11 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 32 هدف وتلقت شباكه 39 هدف .