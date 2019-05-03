شكرا لقرائتكم خبر عن أحدثهم الشحات ومحمود وحيد.. صفقات المقاصة فى الأهلى "شاهد مشفش حاجة" فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوماً تلو الآخر تزداد انتقادات جماهير الأهلي لحسين الشحات لاعب الفريق، فكلما ظهر بالمباريات قدم أداءً باهتاً غير لافت للنظر، وهو ماجعل كل من يشاهده يطالب برحيله عن القلعة الحمراء ليزيد جرح فشل لاعبى المقاصة فى ترك بصمة مؤثرة داخل جدران نادى القرن.

ولم ينجح اللاعبون المنتقلين من الفريق الفيومى فى فرض أنفسهم داخل القلعة الحمراء وكانت البداية مع التعاقد مع الإيفواري أوسو كونان فى 2012 خلال تولى حسام البدرى مسئولية الفريق ولكن لم ينجح فى فرض نفسه ورحل سريعا من الأحمر، قبل أن يعيد الأهلي حسين السيد الظهير الأيسر مرة أخرى في 2014 ولكن لم يفرض نفسه على التشكيلة الأساسة للأهلى خلال المباريات التي شارك فيها قبل إعارته العام الماضى لنادى الاتفاق السعودى.

وكانت الصفقة الأبرز ضم أحمد الشيخ من الفريق الفيومى ولكن خلال 3 سنوات لم يظهر الشيخ بمستوى متميز، خاصة مع إعارته مرتين خلال وجوده مع الأهلي سواء بالعودة للمقاصة أو الانتقال لنادى الاتفاق السعودى.

كما ضم الأهلي هشام محمد لاعب وسط الفريق الفيومي، قبل بداية الموسم الماضي، حيث كان اللاعبا ناشئا في الأحمر لينتقل للفريق الفيومي ويتألق مجددا، وهو ما دفع مسئولي الأحمر لاستعادته مجددا، إلا أنه لم يترك بصمة كبيرة رغم مشاركته في بعض الفترات بسبب النقص العددي في خط الوسط إصابات الثنائي حسام عاشور وعمرو السولية.

الأهلي تعاقد مع ميدو جابر في صراع كبير بينه وبين الزمالك ولكن اللاعب لم يثبت أحقيته بارتداء القميص الأحمر وتعرض لانتقادات كبيرة بسبب تراجع مستواه ليقرر النادى الأهلاوى إعادته للمقاصة من جديد.

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وتعاقد الأهلى مع حسين السيد موسم 2014 مقابل 2 مليون جنيه لتدعيم الجبهة اليسرى للفريق بعد التألق الواضح لمارسيلو مع المقاصة، إلا أن اللاعب لم ينسجم تماما مع زملائه بالفريق الأحمر بالرغم من مشاركته فى عدد كبير من المباريات حتى رحل إلى الاتفاق السعودى فى عقد يمتد لمدة موسم ونصف.

نفس الأمر ينطبق على عمرو بركات الذي انضم للأهلي من ليرس البلجيكي، إلا أنه كان لاعبا متألقا بالفريق الفيومي قبل الاحتراف في الدوري البلجيكي، حيث طارده الفشل أيضا في الأهلي وفشل في إثبات جدارته بارتداء القميص الأحمر رغم الانضمام للنادي قبل عامين، ليظل حبيس دكة البدلاء لعدة أشهر، ثم خرج على سبيل الإعارة بنادي الشباب السعودي، إلا أنه لم يمكث سوى 6 أشهر ليعود للفريق الأهلاوي، ويتم قيده في قائمة الانتظار، ثم رحل لصفوف سموحة فى الميركاتو الشتوى الماضى.

آخر صفقات الأهلي من المقاصة، كان محمود وحيد الظهير الأيسر القادم خلال فترة الانتقالات الشتوية من الفريق الفيومي، إلا أنه فشل في الحصول على فرصة ولم يشارك سوى في مباراة وحيدة، في ظل تألق التونسي علي معلول