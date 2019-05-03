مروان محسن يكتفى بالجري حول الملعب.. ومران خفيف لعمرو وعلاء فى الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتفى مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، بأداء تدريبات بدنية خفيفة فى «الجيم» والجرى حول الملعب على هامش مران الفريق صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.
وواصل الأهلي تدريباته صباح اليوم استعداداً لمواجهة النجوم المقرر لها السابعة مساء بعد غدٍ، الأحد، على استاد بتروسبورت في إطار مباريات الدوري الممتاز.
ويعاني مروان محسن من الإجهاد العضلى الذى دفع الجهاز الفني إلى وضع برنامج تأهيل للاعب للتخلص منه.
وفى سياق مختلف، خاض الثنائى عمرو جمال وأحمد علاء، لاعبا الفريق، تدريبات خفيفة بالكرة تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل بالجهاز الفنى.
ويعانى عمرو جمال من الإصابة فى العضلة الأمامية فى حين يعانى أحمد علاء من الإجهاد العضلى.
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