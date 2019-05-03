الخطيب وحسن حمدى والعامرى فاروق فى جنازة لاعبة يد الأهلى نور كمال حافظ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى ونائبه العامرى فاروق على تشييع جنازة نور كمال حافظ لاعبة فريق اليد التى وافتها المنية أمس الخميس. كما حرص حسن حمدى رئيس الأهلى السابق على تشييع جنازة لاعبة يد الأحمر، بالإضافة إلى عدد كبير من مسئولى النادى والإدارة التنفيذية والفريق الرياضية بالنادى ومدربى اليد بالنادى. Advertisements وتوفيت نور أحمد كمال حافظ لاعبة فريق كرة اليد بالنادى الأهلى اليوم عن عمر يناهز 23 عاما. يذكر أن نور ابنة الراحل أحمد كمال حافظ عضو مجلس إدارة اتحاد اليد السابق.

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