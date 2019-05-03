شكرا لقرائتكم خبر عن إنفو جراف.. 49 يوما على انطلاق بطولة امم افريقيا 2019 بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب الحدث الكروى الأهم فى أفريقيا من الانطلاق، وتحديداً بعد 49 يوماً عندما تستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا 2019 للكبار والتى تنطلق يوم 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

ونشرت الصفحة الرسمية لبطولة أمم أفريقيا أن رقم 49 شهد إقامة المباراة 49 التى تقام على الأراضى المصرية ببطولات أفريقيا وجمعت بين الكاميرون وتوجو على ملعب الكلية الحربية عام 2006، وانتهت بفوز الكاميرون بهدفين دون رد.

تتواجد مصر فى المجموعة الأولى التى تضم الكونغو الديمقراطية وزيمبابوى وأوغندا.

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أمم أفريقيا