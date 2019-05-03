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شيكا يتلقى عرضاً من أسوان ونادى مصر بعد نهاية إعارته بالشرق السعودى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى محمد شيكا، لاعب بتروجت، عرضاً من ناديى أسوان ومصر الصاعدين لدورى الأضواء والشهرة بداية من الموسم المقبل للانضمام لصفوفهم بعد انتهاء فترة إعارته للشرق السعودى أحد أندية القسم الثانى.

وكان شيكا قد خرج للاحتراف بصفوف الشرق السعودى فى يناير الماضى ونجح فى تسجيل 4 أهداف خلال ثمانى مباريات.

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ومازال شيكا يفاضل بين العرضين لاختيار الأنسب منهما، لاسيما فى ظل وجود رغبة من محمد عودة المدير الفنى لبتروجت لاستمرار اللاعب مع الفريق البترولى.

 

 

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