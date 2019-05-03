شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفاوض الرجاء المطروحى لضم "عكوكو" خليفة رضا عبدالعال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مجلس إدارة نادى الزمالك فى مفاوضات مكثفة مع مجلس إدارة الرجاء المطروحى للحصول على خدمات إبراهيم رخا "عكوكو" صانع ألعاب فريق الرجاء وهداف الفريق المطروحى بدورى القسم الثانى.

وكشف سعد أبوصندوق، رئيس مجلس إدارة نادى الرجاء المطروحى، إجراء عدد من المسئولين بنادى الزمالك اتصالا به هاتفيا لمعرفة الشروط المادية لانتقال رخا للزمالك قبل إرسال العرض الرسمى من جانب القلعة البيضاء فى الوقت الذى أكد فيه أبوصندوق أن هناك جلسة ستجمعه فى القريب العاجل برئيس نادى الزمالك لوضع الرتوش النهائية لانتقال رخا للقلعة البيضاء .

يذكر أن إبراهيم رخا من مواليد مدينة بهتيم نفس مسقط رأس رضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك السابق والذى اكتشف اللاعب وضمه بعدها لصفوف طنطا قبل أن يغادر منه للرجاء المطروحى ويحتل معه صدارة هدافى الفريق بالمجموعة الثالثة بدوري القسم الثانى.