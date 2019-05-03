مشاهدة مباراة يوفنتوس وتورينو بث مباشر اليوم الجمعة 3-5-2019 يلا شوت اون لاين في الدوري الايطالي

نقدم لكم خدمة مشاهدة مباراة يوفنتوس وتورينو بث مباشر يوتيوب يلا شوت الجديد رابط الاسطورة كورة اون لاين في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن الأسبوع الـ 35 من الدوري الإيطالي،مباراة قوية منتظرة من جانب عشاق ومتابعي اليوفي ومحبي مشاهدة مباريات الدوري الإيطالي، لقاء جديد يجمع بين يوفنتوس وتورينو وسط ترقب جمهور السيدة العجوز حيث يرغب اليوفي في الفوز الليلة من أجل زيادة عدد نقاطه في الدوري بعدما قام بحسم اللقب رسميًا قبل نهاية الموسم بـ 5 جولات، ويسعى اليوفي إلى التركيز في مبارياته المتبقية من أجل حصد اللقب بأكبر عدد ممكن من النقاط بث مباشر مباراة يوفنتوس وتورينو اون لاين يوتيوب يلا شوت.

بث مباشر مباراة يوفنتوس وتورنيو يوتيوب يدخل نادي يوفنتوس هذا اللقاء ساعيًا إلى تحقيق نتيجة إيجابية خصوصا بعد خروج السيدة العجوز من دوري أبطال أوروبا على يد فريق أياكس الهولندي في الـدور الـ 8 من البطولة، وكان الفريق الإيطالي يسعى إلى التتويج بدوري الأبطال هذا الموسم خصوصا بعد تعاقدهم من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي أضاف الكثير من التغييرات على أداء مستوى الفريق ويقدم رونالدو مستوى رائع مع اليوفي هذا الموسم ويسعى اللاعب إلى مواصلة تحقيق الألقاب مع الفريق الإيطالي بعد مغادرته لنادي ريال مدريد الإسباني، تم تحديد موعد اللقاء ليكون اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت مصر والتاسعة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب أليانز ستاديوم وتنقل قناة بي ان سبورت 4 اللقاء بتعليق محمد بركات.

رابط مباراة يوفنتوس وتورينو بث مباشر يلا لايف كورة ستار يسعى نادي يوفنتوس إلى تحقيق الفوز الليلة من أجل الوصول للنقطة 91 في الدوري، أما نادي تورينو يسعى إلى الوصول للنقطة رقم 59 له في الدوري، بث مباشر مباراة يوفنتوس وتورينو يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز الليلة وسط ترقب جمهور اليوفي لمشاهدة البث المباشر للمباراة على قناة بي ان سبورت 4، وكانت مباراة الدور الأول بين الفريقين انتهت بفوز اليوفي بهدف مقابل لاشيء من توقيع كريستيانو رونالدو من نقطة الجزاء