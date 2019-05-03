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برشلونة يوجه رسالة لصلاح قبل صدام آنفيلد

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مصراوي - كتب- عمر قورة:

وجه الحساب الرسمي لنادي الإسباني رسالة إلى الدولي المصري محمد صلاح نجم الإنجليزي قبل موقعة "آنفيلد" التي ستجمع بين الفريقين في .

ونشر برشلونة عبر حسابه على تويتر صورة تجمع بين صلاح وليونيل نجم البارسا، مذيلا إياها بتعليق: "نراك مجددًا الأسبوع المقبل"، مع وضع علمي مصر والأرجنتين.

وكان برشلونة فاز في في مباراة الذهاب بالدور نصف النهائي على ملعب "كامب نو" في إسبانيا بثلاثية نظيفة، حيث افتتح لويس سواريز التسجيل قبل أن يسجل ميسي هدفين.

وظهر صلاح بأداء جيد أمام...

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