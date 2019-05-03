أمير مرتضى: لاعبو الزمالك تعاهدوا على التأهل لنهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن لاعبي الفريق تعاهدوا على العودة من تونس ببطاقة التأهل لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وغادرت بعثة الزمالك القاهرة متوجهة إلى تونس استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي في سوسة يوم الأحد المقبل في إياب نصف نهائي المسابقة القارية.

وقال أمير مرتضى في تصريحات صحفية إنه يثق في لاعبي الزمالك ورجولتهم في المباراة، مشيرًا إلى أنهم لا يركزون إلا في المباراة فقط من أجل إسعاد جماهير الزمالك.

Advertisements

وأضاف المشرف العام على الكرة: "أطمئن جماهير الزمالك بأن الفريق جاهز لمباراة النجم الساحلي ويركز تماما في اللقاء المهم، وسيحقق نتيجة إيجابية تضمن له التأهل للنهائي".

وكان الجهاز الفني اختار 21 لاعبا بقائمة الفريق لخوض المباراة، وهم: محمود جنش وعماد السيد وعمر صلاح وعبد الله جمعة وبهاء مجدي ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام وحمدي النقاز وطارق حامد ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن ومحمد إبراهيم ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو وإبراهيم حسن ومحمود كهربا وأيمن حفني وعمر السعيد وحميد احداد.

ويغيب عن الفريق كل من مصطفى فتحي وحازم إمام وفرجاني ساسي وخالد بوطيب ومحمد عنتر للإصابة، وأحمد مدبولي لأسباب فنية.

يذكر أن الزمالك حسم لقاء الذهاب الذي أقيم يوم الأحد الماضي على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بعد فوزه (1-0) بالهدف الذي أحرزه محمود عبدالمنعم "كهربا".