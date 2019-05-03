ميسي لاعب الجولة في دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

فاز الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني بجائزة أفضل لاعب في جولة الذهاب بالدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعد مساهمته في فوز الفريق الكتالوني الثمين (3-0) على ضيفه ليفربول الإنجليزي مساء الأربعاء.

وحصد ميسي الجائزة بعد ظهوره الرائع أمام ليفربول، حيث سجل هدفين لفريقه في المباراة التي جرت على ملعب "كامب نو"، ليصل إلى هدفه رقم 600 في مسيرته مع الفريق الإسباني بكل المسابقات.

كما عزز ميسي صدارته لقائمة هدافي البطولة في الموسم الحالي، بعدما رفع رصيده التهديفي إلى 12 هدفا، متفوقا بفارق أربعة أهداف على أقرب ملاحقيه البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني.

يُذكر أن مباراة العودة بين ليفربول وبرشلونة تقام على ملعب "آنفيلد" يوم الثلاثاء المقبل، ويسعى البلوجرانا إلى حسم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.