رسميا.. كيتا خارج كأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، غياب لاعب الوسط الغيني نابي كيتا عن الملاعب لمدة شهرين، بعد الإصابة التي تعرض لها أمام برشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

وكان كيتا بدأ مباراة برشلونة بشكل أساسي، قبل أن يتعرض لإصابة قوية أجبرته على مغادرة الملعب بعد مرور 24 دقيقة ليشارك جوردان هندرسون بدلا منه، في اللقاء الذي انتهى بخسارة فريقه (3-0) الأربعاء.

وتحدث كلوب في المؤتمر الصحفي لمباراة نيوكاسل يونايتد عن إصابة كيتا قائلا: "إنه سيء الحظ للغاية وأخبار سيئة بالنسبة لنا".

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وأضاف: "أصيب اللاعب بتمزق سيبقيه خارج الملاعب لمدة شهرين على الأقل، والأخبار السيئة بالنسبة له أيضا أنه سيكون خارج كأس الأمم الإفريقية".

وأتم مدرب ليفربول تصريحاته قائلا: "لقد كان يمر بلحظات جيدة حقًا، لكن هذا هو حال كرة القدم والحياة في بعض الأحيان، إنها خطيرة للغاية".

وتنطلق منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 لأول مرة هذا العام في الصيف، في المسابقة التي تحتنها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

يُذكر أن منتخب غينيا يتواجد في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات نيجيريا ومدغشقر وبوروندي.