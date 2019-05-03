برشلونة يوجه رسالة لصلاح قبل صدام "آنفيلد" (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

وجه الحساب الرسمي لنادي برشلونة الإسباني رسالة إلى الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي قبل موقعة "آنفيلد" التي ستجمع بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

ونشر برشلونة عبر حسابه على تويتر صورة تجمع بين صلاح وليونيل ميسي نجم البارسا، مذيلا إياها بتعليق: "نراك مجددًا الأسبوع المقبل"، مع وضع علمي مصر والأرجنتين.

وكان برشلونة فاز في مباراة الذهاب بالدور نصف النهائي على ملعب "كامب نو" في إسبانيا بثلاثية نظيفة، حيث افتتح لويس سواريز التسجيل قبل أن يسجل ميسي هدفين.

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وظهر صلاح بأداء جيد أمام البارسا، وأتيحت له فرصة ثمينة لتقليص النتيجة إلى (3-1) لتسهيل مهمة فريقه في لقاء العودة، لكن القائم الأيسر تصدى لتسديدة الفرعون المصري.

يُذكر أن ليفربول يحتاج في لقاء العودة المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في إنجلترا إلى تسجيل ثلاثة أهداف مع المحافظة على نظافة شباكه من أجل إحياء آماله في بلوغ نهائي تشامبيونز ليج.