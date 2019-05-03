تقرير.. بعد ضمان المشاركة الإفريقية للزمالك.. اشتعال المنافسة على اقتحام المربع الذهبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يوجد صراع من نوع خاص في مسابقة الدوري المصري الممتاز على احتلال آخر مقاعد المربع الذهبي للمسابقة، بعدما ضمن الزمالك بشكل رسمي مع بيراميدز والأهلي احتلال أحد المراكز الثلاثة في صراع القمة الملتهب.

وضمن الزمالك رسميًا تمثيل مصر في المسابقات الإفريقية خلال الموسم المقبل، بعد تعثر المصري البورسعيدي صاحب المركز الرابع في الدوري أمام وادي دجلة بالسقوط في فخ التعادل السلبي بالجولة الماضية للمسابقة.

وأصبح أقصى عدد نقاط يمكن للمصري البورسعيدي الحصول عليه هو 59 نقطة إذا نجح في تحقيق الفوز في الأربع مباريات المتبقية، وهو ما لن يكفي لتجاوز الزمالك، الذي جمع حتى الآن 60 نقطة بعد خوض 27 مباراة.

ويتصدر المصري حاليًا سباق الصراع على المركز الرابع، الذي قد يضمن لفريقه المشاركة في النسخة الجديدة من الكونفدرالية، إذا نجح أي من الثلاثي بيراميدز والأهلي والزمالك في حصد لقب كأس مصر (2018-19).

ونستعرض في التقرير التالي أبرز الفرق التي تنافس على المركز الرابع وفرص اقتحامهم للمربع الذهبي:

- المصري البورسعيدي:

يسير المصري بخطى ثابتة نسبيًا تحت قيادة المدرب إيهاب جلال، لكن الفريق البورسعيدي فقد 9 نقاط في آخر خمس جولات، بعد تعادله في ثلاث مباريات وخسارته في مباراة، مقابل فوزه في لقاء وحيد أمام الزمالك.

وجمع المصري 47 نقطة من 30 مباراة، ويتبقى له 4 مباريات أمام كل من بيراميدز وحرس الحدود والإنتاج الحربي والداخلية.

- المقاولون العرب:

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يأتي المقاولون العرب خلف المصري البورسعيدي في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري، ولم يتلق فريق المدرب عماد النحاس سوى هزيمة وحيدة في آخر سبع مباريات، مقابل انتصارين وأربعة تعادلات.

وحصد المقاولون 44 نقطة من 31 مباراة، ويتبقى له 3 مباريات أمام كل من الجونة والأهلي وبتروجيت، وينتظر ذئاب الجبل تعثر المصري من أجل الارتقاء للمرتبة الخامسة.

- مصر المقاصة:

يأتي مصر المقاصة في المركز السادس بالدوري، بعدما فشل الفريق الفيومي في تحقيق أي انتصار خلال آخر ست جولات، لكنه تمكن في المباراة الأخيرة من إيقاف انتصارات بيراميدز بعدما تعادل معه (1-1).

وجمع المقاصة 42 نقطة من 31 مباراة، ويتبقى له 3 مباريات أمام النجوم وإنبي وطلائع الجيش، لينتظر سقوط المصري والمقاولون.

- الإسماعيلي:

يعاني الإسماعيلي من تراجع على مستوى النتائج، إذ لم يحقق الدراويش أي انتصار خلال آخر ست جولات، وتلقى مؤخرًا ثلاث هزائم متتالية آخرها على يد حرس الحدود، ليتراجع إلى المركز السابع بالجدول.

وحصد الإسماعيلي 37 نقطة من 29 مباراة، ويتبقى له 5 مباريات أمام كل من الأهلي والزمالك والإنتاج الحربي والداخلية والجونة، وينتظر الفريق الأصفر تعثر المصري والمقاولون والمقاصة.