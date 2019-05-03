مران الأهلي.. عودة جيرالدو.. ولاسارتي يركز على 3 أمور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

عاد الأنجولي جيرالدو إلى مران الفريق الجماعي صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة، بعد تعافيه تمامًا من آلام الرأس التي تعرض لها في مباراة طلائع الجيش أمس الأول، والتي بسببها غادر اللقاء.

وشارك اللاعب في المران كاملا اليوم استعدادا لمواجهة النجوم المقرر لها بعد غد الأحد في تمام الساعة السابعة مساءً، على استاد بتروسبورت في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

واكتفى مروان محسن مهاجم الفريق بأداء تدريبات بدنية خفيفة في "الجيم" وبالجري حول الملعب، إذ يعاني من الإجهاد العضلي الذي دفع الجهاز الفني إلى وضع برنامج تأهيل للاعب للتخلص منه.

وخاض الثنائي عمرو جمال وأحمد علاء لاعبا الفريق تدريبات خفيفة بالكرة تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل، حيث يعاني جمال من الإصابة في العضلة الأمامية وعلاء من الإجهاد العضلي.

وأجرى المدير الفني الأوروجوياني مارتن لاسارت تقسيمة قوية للاعبي الفريق دون مشاركة حراس المرمى.

Advertisements

وشهدت التقسيمة تركيز المدير الفني على كيفية الضغط على المنافس مع الاستلام والتسلم السريع للكرة، حيث أوقف لاسارتي المران أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين وتصحيح بعض الأمور الفنية.

كما خصص لاسارتي فقرة للكرات العرضية بتكليف 6 لاعبين بإرسال الكرات العرضية المتقنة من الجهتين اليمنى واليسرى، حيث تواجد في الجبهة اليمني كل من: محمد هاني وحسين الشحات وباسم علي، في حين تواجد في اليسرى كل من: محمود وحيد إسلام محارب ومحمد شريف.

وخاض لاعبو الفريق تدريبات بدنية بالجري حول الملعب في نهاية المران الصباحي، حيث وضع أليخاندرو خافيير، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني، برنامجًا استشفائيًا لجميع اللاعبين.

ومن المقرر أن يختتم الأهلي تدريباته مساء غد السبت استعدادا لمواجهة النجوم، ويدخل الفريق الأحمر معسكرا مغلقا بعد انتهاء المران، حيث يعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق قائمة الفريق غدًا.

يُذكر أن الأهلي فاز على طلائع الجيش يوم الأربعاء بنتيجة (2-1) في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد المكس بالإسكندرية بالدوري، حيث زاحم الفريق الأحمر منافسه بيراميدز على قمة الترتيب.