نجم اياكس الصاعد علي رادار ريال مدريد

دخل فان دي بيك لاعب وسط اياكس الهولندي دائرة اهتمامات ريال مدريد الاسباني الذي يسعي بقوة لتدعيم خط الوسط في الميركاتو الصيفي . وقالت صحيفة "ماركا" الاسبانية، ان فان دي بيك البالغ من العمر 21 عاماً فقط، يحظي باعجاب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق بعد المستوي المميز الذي قدمه هذا الموسم رفقة زملاءه ماتياس دي ليخت وفرانك دي يونج المنتقل لبرشلونة، والمغربي حكيم زياش . للفريق بعد المستوي المميز الذي قدمه هذا الموسم رفقة زملاءه ماتياس دي ليخت وفرانك دي يونج المنتقل لبرشلونة، والمغربي حكيم زياش . واضافت الصحيفة أن اللاعب الشاب الذي قدم اوراق اعتماده كاحد ابرز المواهب في خط الوسط في اوروبا أمام يوفنتوس وتوتنهام بدوري ابطال اوروبا يعد البديل الامثل لبول بوجبا الذي يسعي الميرينجي لضمه كأحد الاهداف الرئيسية في فترة الانتقالات . ونجح دي بيك رفقة زملاءه في قيادة اياكس لنصف نهائي الشامبيونزليج بعد غياب طويل، كما حقق الفريق فوزاً غالياً خارج ملعبه علي توتنهام بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي .

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