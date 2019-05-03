اليوم.. الأهلي يواجه أصحاب الجياد في كأس اليد

يخوض الفريق الأول لكرة اليد "رجال" بالنادي الأهلي مواجهة مهمة اليوم الجمعة أمام نظيره فريق أصحاب الجياد، في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم بمنافسات

دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن تقام المباراة في السادسة مساء اليوم على صالة

الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.

وخاض الفريق مرانًا قويًّا أمس الخميس، حرص خلاله الجهاز الفني بقيادة السلوفيني نيكولا ماركوفيتش المدير الفني للفريق على تجهيز اللاعبين بدنيًّا وخططيًّا للظهور بشكل قوي خلال المباراة.