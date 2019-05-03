تدريبات بدنية للاعبي الأهلي عقب انتهاء المران الجماعي

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات بدنية بالجري حول الملعب في نهاية المران الصباحي اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة. الصباحي اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة. ووضع اليخاندرو خافيير مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق برنامجا استشفائيا؛ استعدادا لمواجهة النجوم المقرر لها السابعة مساء بعد غدٍ الأحد على استاد بتروسبورت في الدوري الممتاز.

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