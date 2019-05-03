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الأهلي يركز على الكرات العرضية في مرانه استعدادًا للنجوم

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أجرى مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة قوية للاعبي الفريق دون مشاركة حراس المرمى في المران الصباحي اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.
شهدت التقسيمة تركيز المدير الفني على كيفية الضغط على المنافس

مع الاستلام والتسلم السريع للكرة، حيث أوقف لاسارتي المران أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين وتصحيح بعض الأمور الفنية.
كما خصص لاسارتي فقرة للكرات العرضية بتكليف 6 لاعبين بإرسال الكرات العرضية
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المتقنة من الجهتين اليمنى واليسرى، حيث تواجد في الجبهة اليمنى كل من: محمد هاني وحسين الشحات وباسم علي، في حين تواجد في اليسرى كل من: محمود وحيد إسلام محارب ومحمد شريف.
ويستعد الأهلي لمواجهة النجوم المقرر لها السابعة مساء بعد غدٍ الأحد على استاد بتروسبورت في إطار مباريات الدوري.
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