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مران الأهلي.. مروان محسن يكتفي بالجري حول الملعب

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اكتفى مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء تدريبات بدنية خفيفة في «الجيم» وبالجري حول الملعب على هامش مران

الفريق صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

وواصل الأهلي تدريباته صباح اليوم استعدادا لمواجهة النجوم المقرر

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لها السابعة مساء بعد غدٍ الأحد على استاد بتروسبورت في إطار مباريات الدوري الممتاز.

ويعاني مروان محسن من الإجهاد العضلي الذي دفع الجهاز الفني إلى وضع برنامج تأهيل للاعب للتخلص منه.

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