مران الأهلي.. مروان محسن يكتفي بالجري حول الملعب

اكتفى مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء تدريبات بدنية خفيفة في «الجيم» وبالجري حول الملعب على هامش مرانالفريق صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.
وواصل الأهلي تدريباته صباح اليوم استعدادا لمواجهة النجوم المقرر
ويعاني مروان محسن من الإجهاد العضلي الذي دفع الجهاز الفني إلى وضع برنامج تأهيل للاعب للتخلص منه.
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