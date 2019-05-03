ثنائي الأهلي يواصل التأهيل على هامش المران الجماعي

خاض عمرو جمال وأحمد علاء، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات خفيفة بالكرة تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالجهاز الفني خلال المران الصباحي اليوم الجمعة. التأهيل بالجهاز الفني خلال المران الصباحي اليوم الجمعة. ويعاني عمرو جمال من الإصابة في العضلة الأمامية في حين يعاني أحمد علاء من الإجهاد العضلي. ويستعد الأهلي لمواجهة النجوم بعد غدٍ الأحد في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها على استاد بتروسبورت في السابعة مساء.

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