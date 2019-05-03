غدًا.. الأهلي يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمباراة النجوم

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، مساء غد السبت، استعدادًا لمواجهة النجوم.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا غدًا السبت عقب انتهاء المران حيث يعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق

قائمة الفريق غدًا.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجوم المقرر لها السابعة مساء بعد غدٍ الأحد على استاد بتروسبورت في الدوري.