جيرالدو يشارك في مران الأهلي الجماعي

انتظم جيرالدو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق الجماعي صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

وتعافى اللاعب تمامًا من آلام الرأس التي تعرض لها في مباراة طلائع الجيش أمس الأول والتي بسببها

غادر اللقاء.

وشارك اللاعب في المران كاملًا، اليوم، استعدادًا لمواجهة النجوم المقرر لها بعد غد الأحد على استاد بتروسبورت في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.