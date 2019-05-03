بايرن ميونيخ يحسم موقف رودريجيز من الاستمرار مع الفريق

حسم مسئولو بايرن ميونيخ الألماني موقفهم من استمرار الكولومبي خاميس رودريجيز نجم الفريق المعار من ريال مدريد الاسباني بالموسم المقبل . وأكدت صحيفة "بيلد" الالمانية أن إدارة البايرن قررت عدم استغلال بند احقية الشراء في عقد رودريجيز ما يعني أن اللاعب سيعودي الي الميرينجي مع نهاية الموسم الجاري . الي الميرينجي مع نهاية الموسم الجاري . واستقر بايرن علي عدم تفعيل بند شراء رودريجيز بغض النظر عن استمرار المدير الفني الحالي للفريق نيكو كوفاتش أو رحيله . على الجانب الآخر، أكدت تقارير إيطالية أن يوفنتوس هو الأقرب للتعاقد مع النجم الكولومبي في ظل عدم قناعة زين الدين زيدان المدير الفني للريال بمستواه . وكان رودريجيز قد غاب لفترات طويلة بالموسم الجاري عن صفوف البايرن بداعي الاصابة، كما دخل في خلاف حاد مع نيكو كوفاتش المدير الفني للبافاري الذي أبعده عن التشكيل الأساسي للفريق لفترات طويلة هذا الموسم . Advertisements

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