اتحاد الكرة يهنئ حجازي وتريزيجيه

حرص اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، على تهنئة أحمد حجازي مدافع وست بروميتش، ومحمود تريزيجيه لاعب قاسم باشا التركي.
حصل حجازي على جائزة أفضل لاعب في وست بروميتش في استفتاء الجماهير عن الموسم الحالي، أما تريزيجيه فجاء في
وتمنى اتحاد الكرة للاعبين المحترفين مزيدًا من التوفيق المرحلة المقبلة.
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