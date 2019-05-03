رياضة | بالصور.. بعثة الزمالك تطير إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالصور.. بعثة الزمالك تطير إلى تونس لمواجهة النجم الساحلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادرت بعثة الزمالك المصري، صباح اليوم الجمعة، مطار القاهرة متوجهة إلى تونس استعدادا لمواجهة النجم الساحلي، بعد غدٍ الأحد، في سوسة بإياب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تصل بعثة الزمالك إلى مطار المنيستير في تونس خلال رحلة تستغرق 3 ساعات ونصف الساعة، وبعدها تتوجه إلى مدينة سوسة.

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ويخوض الزمالك أول تدريباته على الملاعب التونسية، مساء اليوم الجمعة، في إطار استعداداته للمباراة المرتقبة.