رياضة | 8 عواجيز يحلمون بتمثيل الفراعنة في أمم إفريقيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 8 عواجيز يحلمون بتمثيل الفراعنة في أمم إفريقيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تترقب جماهير الكرة المصرية إعلان الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، الإعلان عن قائمة الفراعنة المشاركة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية مصر 2019.

ويحلم عدد من اللاعبين المصريين بالانضمام لقائمة منتخب مصر في كأس الأمم القادمة رغم كبر سنهم، وعلى رأسهم عصام الحضري حارس النجوم في ظل المستويات المميزة التي يقدمها في كل مرة ينضم فيها للمنتخب بخلاف لاعبين آخرين يحلمون بالفرصة.

-عصام الحضري (46 عاما)

أكبر لاعبي الدوري سنا والذي أعلن تراجعه عن الاعتزال عقب خوض نهائيات كأس العالم الأخيرة ووضع نفسه تحت أمر الجهاز الفني للمنتخب إذا أدار ضمه لكأس الأمم القادمة، عصام الحضري خاض في الموسم الحالي 18 مباراة بواقع 15 مباراة مع الإسماعيلي و3 مباريات مع النجوم وتلقت شباكه 22 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 4 مباريات.

-أحمد علي (32 عاما)

مهاجم المقاولون العرب وهداف الدوري برصيد 17 هدفا، الذي يأمل في دخول دائرة اهتمامات أجيري ولو على سد العجز العددي في الهجوم إلى جانب أحمد حسن كوكا ومروان محسن.

-عبدالله السعيد (33 عاما)

صانع ألعاب بيراميدز والذي يقجم مستويات رائعة مع فريقه في الفترة الماضية، وطالبت الأصوات بضمه للمنتخب لسد العجز في مركز صانع الألعاب في ظل الخبرات الطويلة التي يمتلها اللاعب، وخاصة وأنه أحرز 3 أهداف وصنع 7 أهداف في الدوري حتى الآن.

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-محمود فتح الله (37 عاما)

انتقل من الإنتاج الحربي للنجوم ومازال يشارك مع فريقه الصاعد حديثا للدوري الممتاز وأحرز 3 أهداف وصنع هدف، ويراوده جلم الانضمام للمنتخب الوطني.

-أحمد فتحي (34 عاما)

عاد أحمد فتحي للمشاركة أساسيا مع الأهلي في الفترة الأخيرة بعدما تعافى من الإصابة التي لحقت به، على أمل ينال نظرة رضا من خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب.

-أحمد عيد عبدالملك (38 عاما)

صانع ألعاب الجونة والذي يتمنى المشاركة في كأس الأمم قبل اعتزال الكرة، لكنه لم يقدم ما يجبر الخواجة على ضمه.

-وليد سليمان (34 عاما)

لاعب وسط نادي الأهلي الذي طالبت الأصوات بضمه لخبرته الطويلة ولو كبديل لمحمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه في المنتخب.

-صلاح أمين (37 عاما)

مهاجم النجوم المتألق هذا الموسم بعدما أحرز 11 هدفا، والذي يحلم بكأس الأمم الإفريقية على أمل أن يزيح صلاح محسن وينضم مع مروان محسن وأحمد حسن كوكا.