رياضة | عاجل.. برشلونة يوجه رسالة خاصة لمحمد صلاح قبل موقعة أنفيلد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. برشلونة يوجه رسالة خاصة لمحمد صلاح قبل موقعة أنفيلد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الحساب الرسمي لنادي برشلونة الإسباني، بتوجيه رسالة خاصة للدولي المصري محمد صلاح وفريقه ليفربول الإنجليزي، قبل مباراة الإياب التي ستجمع الفريقين بدوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل بملعب أنفيلد.

ونشر حساب برشلونة الرسمي على "تويتر"، صورة تجمع محمد صلاح والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد البارسا.

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وعلّق الحساب الرسمي لبرشلونة على الصورة: "نراك الأسبوع المقبل".

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز برشلونة بنتيجة (3-0) على ملعب "كامب نو"، وسجل لويس سواريز هدفًا وأحرز ميسي هدفين.