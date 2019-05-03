رياضة | مران الأهلي.. تقسيمة قوية للاعبين وتدريبات بدنية بالجري حول الملعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مران الأهلي.. تقسيمة قوية للاعبين وتدريبات بدنية بالجري حول الملعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة قوية للاعبي الفريق دون مشاركة حراس المرمى في المران الصباحي اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

شهدت التقسيمة تركيز المدير الفني على كيفية الضغط على المنافس مع الاستلام والتسلم السريع للكرة، حيث أوقف لاسارتي المران أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين وتصحيح بعض الأمور الفنية.

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كما خصص لاسارتي فقرة للكرات العرضية بتكليف 6 لاعبين بإرسال الكرات العرضية المتقنة من الجهتين اليمنى واليسرى، حيث تواجد في الجبهة اليمني كل من: محمد هاني وحسين الشحات وباسم علي، في حين تواجد في اليسرى كل من: محمود وحيد إسلام محارب ومحمد شريف.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات بدنية بالجري حول الملعب في نهاية المران.

ووضع اليخاندرو خافيير مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق برنامجا استشفائيا؛ استعدادا لمواجهة النجوم المقرر لها السابعة مساء بعد غدٍ الأحد على استاد بتروسبورت في الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجوم المقرر لها السابعة مساء بعد غدٍ الأحد على استاد بتروسبورت في إطار مباريات الدوري.