رياضة | مروان محسن يكتفي بالجري في مران الأهلي.. وتدريبات خفيفة لثنائي الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مروان محسن يكتفي بالجري في مران الأهلي.. وتدريبات خفيفة لثنائي الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اكتفى بأداء تدريبات بدنية خفيفة في «الجيم» وبالجري حول الملعب على هامش مران الفريق صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

وواصل الأهلي تدريباته صباح اليوم استعدادا لمواجهة النجوم المقرر لها السابعة مساء بعد غدٍ الأحد على استاد بتروسبورت في إطار مباريات الدوري الممتاز.

ويعاني مروان محسن من الإجهاد العضلي الذي دفع الجهاز الفني إلى وضع برنامج تأهيل للاعب للتخلص منه.

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وخاض عمرو جمال وأحمد علاء، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خاضا تدريبات خفيفة بالكرة تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل بالجهاز الفني خلال المران الصباحي اليوم الجمعة.

ويعاني عمرو جمال من الإصابة في العضلة الأمامية في حين يعاني احمد علاء من الإجهاد العضلي.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجوم بعد غد الأحد في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها على استاد بتروسبورت في السابعة مساء.