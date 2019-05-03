رياضة | لاسارتي يجتمع مع جهازه المعاون قبل مران الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يجتمع مع جهازه المعاون قبل مران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقد جلسة مع جهازه المعاون على هامش مران الفريق صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة النجوم المقرر السابعة مساء بعد غد الأحد على استاد بتروسبورت في إطار مباريات الدوري الممتاز.