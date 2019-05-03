رياضة | صدمة جديدة في ليفربول قبل مواجهة برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة جديدة في ليفربول قبل مواجهة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت جماهير نادي ليفربول الإنجليزي خبرا غير سار، بشأن نجم الفريق، حيث أكدت الفحوصات انتهاء موسمه الكروي.

وأعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن غياب الدولي الغيني لاعب الوسط، نابي كيتا، عن الفريق حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة.

وكان كيتا قد تعرض لإصابة في مباراة ليفربول وبرشلونة أمس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وخرج من الشوط الأول ودخل بدلًا منه جوردن هندرسون.

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وأكد الموقع الرسمي لليفربول بأن كيتا سيغيب حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة التي تعرض لها في الفخذ، ولن يتواجد في أي مباراة أخرى.

وكان ليفربول قد سقط بثلاثية في لقاء الذهاب أمام برشلونة على ملعب كامب نو.