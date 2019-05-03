رياضة | مفاجأة.. جروس يطلب رحيل 3 نجوم زملكاوية في الصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. جروس يطلب رحيل 3 نجوم زملكاوية في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرفض السويسري كريستيان جروس المدير الفني للنادي الزمالك، تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء في الفترة المقبلة، حيث ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الحالي.

واشترط جروس شرطين لقبول التفاوض حول تجديد تعاقده، الشرط الأول هو زيادة راتبه، والشرط الثاني هو قبول كل قراراته الفنية، خاصة في اللاعبين الذين سيتم استقدامهم، بالإضافة لرغبته في عدد من اللاعبين في الصيف.

وفي حالة بقاء جروس قأنه سيطلب رحيل كل من أيمن حفني وحميد أحداد أحمد مدبولي.

ويلتقي الزمالك الأحد المقبل مع نظيره النجم الساحلي، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية في المباراة التي تقام بينهما بملعب سوسة.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت لصالح الفارس الأبيض بهدف نظيف.