التعاون يجمع غنائم التتويج بكأس خادم الحرمين

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حقق فريق المدرب بيدرو إيمانويل عدة مكاسب بعد تتويجه بلقب كأس الملك، أولها مشاركته بشكل مباشر في دوري أبطال آسيا، كما أصبح الفريق أحد أطراف لقاء السوبر السعودي لعام 2019

حصد فريق التعاون لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز 2-1 على اتحاد جدة، على ملعب الملك فهد الدولي. وحقق فريق المدرب بيدرو إيمانويل عدة مكاسب بعد تتويجه بلقب كأس الملك، إذ حصل على اللقب للمرة الأولى في تاريخه، وضمن فريق التعاون مشاركته بشكل مباشر في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، بغض النظر عن ترتيبه في الدوري السعودي للمحترفين، كما أصبح التعاون، الذي سيحصل على مكافأة مالية قدرها 10 ملايين ريال، أحد أطراف لقاء السوبر السعودي لعام 2019، أمام بطل دوري المحترفين.

ولم يخسر التعاون أمام اتحاد جدة طوال الموسم الحالي، إذ التقى الفريقان في 3 مناسبات، انتهت مباراتان بفوز التعاون، في حين انتهى اللقاء الثالث بالتعادل السلبي، وباتت العاصمة السعودية، الرياض، بمنزلة فأل حسن لفريق التعاون، حيث خاض فيها ثلاث مواجهات، نجح في تحقيق العلامة الكاملة خلالها. وقدم رجل الأعمال،

ولم يخسر التعاون أمام اتحاد جدة طوال الموسم الحالي، إذ التقى الفريقان في 3 مناسبات، انتهت مباراتان بفوز التعاون، في حين انتهى اللقاء الثالث بالتعادل السلبي، وباتت العاصمة السعودية، الرياض، بمنزلة فأل حسن لفريق التعاون، حيث خاض فيها ثلاث مواجهات، نجح في تحقيق العلامة الكاملة خلالها. وقدم رجل الأعمال، الأمير الوليد بن طلال، مكافأة مالية لفريق التعاون، قيمتها مليون ريال، وكتب الأمير عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "أهنئ نادي التعاون بالفوز بكأس والد الأمة خادم الحرمين الشريفين، وأقدم مليون ريال مكافأة لنادي التعاون". — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) أهنيء نادي @AltaawounFC بالفوز بكأس والد الأمة خادم الحرمين الشريفين @KingSalman



وأقدم مليون ريال مكافأة لنادي #التعاون#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) May 2, 2019 — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal)

كما قدم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التهنئة لنادي التعاون، ونشر الحساب الرسمي لـ"فيفا"، عبر تويتر، لقطات تسلُّم لاعبي الفريق الكأس من الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، وعلق قائلا: "نبارك لنادي التعاون الإنجاز الكبير بالتتويج بطلًا لكأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه.. قلب تأخره لفوز مثير 1/2 على الاتحاد بهدف قاتل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ألف مبروك للذئاب". Advertisements — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) نبارك لنادي #التعاون الإنجاز الكبير بالتتويج بطلاً لكأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه! 🇸🇦👑🏆

قلب تأخره لفوز مثير2⃣ -1⃣ على الإتحاد بهدف قاتل في د91!

ألف مبروك للذئاب 🐺

👏 @AltaawounFC #كاس_خادم_الحرمين_الشريفين #كأس_الملك #التعاون_بطل_كأس_الملك

📸 @saudiFF pic.twitter.com/BTJ5OGrISr — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) May 2, 2019 — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar)

ويقدم التعاون موسما استثنائيا على المستويات كافةً، وتوجه أخيرا بالفوز الثقيل على الهلال 5-0 في نصف نهائي كأس الملك، ثم الفوز على الفريق الأزرق نفسه في الدوري 2-0، ليفقده صدارة الجدول، قبل أن يفوز على الاتحاد، ليحرم الفريق الأصفر والأسود من كأسه الـ10، والثانية على التوالي. وأحرز التعاون لقب كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على نظيره اتحاد جدة بنتيجة 2-1، إذ بادر الصربي ألكسندر بريجوفيتش بالتسجيل لاتحاد جدة في الدقيقة 32، قبل أن يتعادل طلال العبسي للتعاون في الدقيقة 54. وبينما تأهب الجميع لانتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، والاحتكام إلى وقت إضافي، أحرز ليندر تاوامبا هدف التتويج القاتل للتعاون في الدقيقة 90. وشهد اللقاء حضورا جماهيريا كبيرا، يتقدمهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث حضرا في ملعب المباراة خلال فترة الراحة ما بين الشوطين. وحقق ربيع سفياني مهاجم التعاون، إنجازا فريدا، بعد تتويج فريقه باللقب، إذ نجح سفياني مع هذا التتويج في إحراز 6 ألقاب مع 4 أندية مختلفة خلال مسيرته الكروية، بينما يعد لقب اليوم هو الثاني على التوالي الذي يُتوج به اللاعب، بعدما فاز بالبطولة نفسها العام الماضي، مع نادي اتحاد جدة. وتوج سفياني بلقب دوري المحترفين وكأس السوبر السعودي مع نادي الفتح عام 2013، كما توج بلقبي الدوري السعودي وكأس ولي العهد مع نادي النصر.

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