سباق الحذاء الذهبي..من الأقرب للقب هداف البريميرليج؟

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نقترب من إسدال الستار على منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم مع تبقي مباراتين فقط، يشتعل خلالهما الصراع على الفوز بلقب هداف الدوري من قبل 5 لاعبين

يتنافس 5 لاعبين على التتويج بالحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فأول 5 لاعبين في قائمة الهدافين يفصل بينهم 3 أهداف فقط، ويتصدر نجم المنتخب الوطني محمد صلاح قائمة الهدافين برصيد 21 هدفًا مقابل 20 هدفًا لزميله في ليفربول النجم السنغالي ساديو ماني مناصفة مع مهاجم مانشستر سيتي الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مقابل 19 هدفًا للجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال و18 هدفًا للإنجليزي جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، وسجل كل من هاري كين ورحيم سترلينج 17 هدفًا مقابل 16 للنجم البلجيكي إيدين هازارد.

محمد صلاح سجل صلاح 21 هدفًا ويتبقى له مباراتان أمام كل من نيوكاسل خارج ميدانه وولفرهامبتون في الأنفيلد، وسجل صلاح 53 هدفًا في 72 مباراة فقط خاضها في الدوري الإنجليزي مع ليفربول. وفي الوقت الذي يتحدث فيه البعض عن انخفاض مستوى صلاح هذا الموسم بالمقارنة بالأرقام التي قدمها الموسم الماضي، فإنه يوجد في

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سجل صلاح 21 هدفًا ويتبقى له مباراتان أمام كل من نيوكاسل خارج ميدانه وولفرهامبتون في الأنفيلد، وسجل صلاح 53 هدفًا في 72 مباراة فقط خاضها في الدوري الإنجليزي مع ليفربول. محمد صلاحسجل صلاح 21 هدفًا ويتبقى له مباراتان أمام كل من نيوكاسل خارج ميدانه وولفرهامبتون في الأنفيلد، وسجل صلاح 53 هدفًا في 72 مباراة فقط خاضها في الدوري الإنجليزي مع ليفربول. وفي الوقت الذي يتحدث فيه البعض عن انخفاض مستوى صلاح هذا الموسم بالمقارنة بالأرقام التي قدمها الموسم الماضي، فإنه يوجد في مكانة مميزة تسمح له بالتتويج بالحذاء الذهبي للموسم الثاني على التوالي. ساديو ماني

سجل النجم السنغالي 20 هدفًا ويتبقى له مباراتان أمام كل من نيوكاسل خارج ميدانه وولفرهامبتون في الأنفيلد، ونجح ماني في تسجيل هذا الموسم ضعف عدد الأهداف التي سجلها هذا الموسم، وتمكن من تسجيل أكثر من 10 أهداف للموسم الخامس على التوالي في الدوري الإنجليزي. ساديو مانيسجل النجم السنغالي 20 هدفًا ويتبقى له مباراتان أمام كل من نيوكاسل خارج ميدانه وولفرهامبتون في الأنفيلد، ونجح ماني في تسجيل هذا الموسم ضعف عدد الأهداف التي سجلها هذا الموسم، وتمكن من تسجيل أكثر من 10 أهداف للموسم الخامس على التوالي في الدوري الإنجليزي. وعلى الرغم من التنافس الشديد بين صلاح وماني على لقب الهداف هذا الموسم، فإن ماني كان أفضل الثلاثي الهجومي لليفربول هذا الموسم، على الرغم من استعادة صلاح أفضل مستوياته مؤخرًا، وهو الأمر الذي قد يصعب من مهمة ماني في الظفر بالحذاء الذهبي هذا الموسم. سيرجيو أجويرو

سجل النجم الأرجنتيني 20 هدفًا، ويتبقى له مباراتان أمام ليستر سيتي في الاتحاد وأمام برايتون خارج ميدانه، ولا يوجد لاعب في الدوري الإنجليزي سجل هاتريك في تاريخ البريميرليج أكثر من أجويرو الذي يتساوى في رقمه مع المهاجم الإنجليزي السابق ألان شيرر، ونجح أجويرو في تسجيل 20 هدفًا على الأقل في آخر 5 مواسم خاضها مع مانشستر سيتي. سيرجيو أجويروسجل النجم الأرجنتيني 20 هدفًا، ويتبقى له مباراتان أمام ليستر سيتي في الاتحاد وأمام برايتون خارج ميدانه، ولا يوجد لاعب في الدوري الإنجليزي سجل هاتريك في تاريخ البريميرليج أكثر من أجويرو الذي يتساوى في رقمه مع المهاجم الإنجليزي السابق ألان شيرر، ونجح أجويرو في تسجيل 20 هدفًا على الأقل في آخر 5 مواسم خاضها مع مانشستر سيتي. وبات أجويرو الأقرب للفوز بالحذاء الذهبي هذا الموسم عندما سجل اثنين هاتريك على التوالي في شباك كل من أرسنال وتشيلسي، ولكنه لم يسجل بعدها سوى هدفين في 8 مباريات، الأمر الذي منح الفرصة لماني وصلاح للتفوق عليه، ودائمًا ما يظهر أجويرو في المباريات الكبرى، ومن المنتظر أن يتألق في آخر جولتين لمنح السيتي لقب الدوري الإنجليزي للموسم الثاني على التوالي. بيير إيمريك أوباميانج

سجل النجم الجابوني 19 هدفًا، ويتبقى له مباراتان أمام برايتون في ملعب الإمارات وأمام بيرنلي خارج ميدانه، ونجح أوباميانج في تسجيل أول 10 أهداف له في الدوري الإنجليزي من أول 10 تسديدات على المرمى، وهو أول لاعب يحقق هذا الرقم منذ بيني ماكارثي رفقة بلاكبرن في عام 2007. بيير إيمريك أوباميانجسجل النجم الجابوني 19 هدفًا، ويتبقى له مباراتان أمام برايتون في ملعب الإمارات وأمام بيرنلي خارج ميدانه، ونجح أوباميانج في تسجيل أول 10 أهداف له في الدوري الإنجليزي من أول 10 تسديدات على المرمى، وهو أول لاعب يحقق هذا الرقم منذ بيني ماكارثي رفقة بلاكبرن في عام 2007. وسجل أوباميانج 6 أهداف فقط في آخر 15 مباراة في الدوري، وهو مستوى لا يؤهله للفوز بالحذاء الذهبي، كما أن انخفاض مستوى أرسنال الملحوظ في المباريات الأخيرة، سيصعب كثيرًا من مهمته في الفوز بلقب الهداف هذا الموسم. جيمي فاردي

سجل النجم الإنجليزي 18 هدفًا، ويتبقى له مباراتان هذا الموسم أمام مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد وأمام

"بالوضع الحالي من استمرار ليفربول في جيمي فارديسجل النجم الإنجليزي 18 هدفًا، ويتبقى له مباراتان هذا الموسم أمام مانشستر سيتي في ملعب الاتحاد وأمام تشيلسي على ملعبه، وأصبح فاردي أول لاعب في الدوري الإنجليزي يسجل في جميع الفرق الستة الكبرى في موسم واحد، وسجل فاردي 5 أهداف في 10 مباريات خاضها أمام الفرق الستة الكبرى هذا الموسم، ونجح في التسجيل في ملعب الاتحاد الموسم الماضي وأمام تشيلسي هذا الموسم، وبالتالي يملك الفرصة للمنافسة بقوة على لقب الهداف هذا الموسم.تحليل شارلي نيكولاس محلل سكاي سبورتس"بالوضع الحالي من استمرار ليفربول في دوري أبطال أوروبا ، أتوقع أن يفوز الليفر بآخر مباراتين في الدوري، ولكن نيوكاسل من الفرق الصعب أن تهز شباكها على ملعبها، وبالتالي فرصة ماني وصلاح ستكون صعبة، في الوقت الذي يملك فيه أجويرو فرصة أفضل بمواجهة كل من ليستر سيتي وبرايتون.

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