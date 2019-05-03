شكرا لقرائتكم خبر عن «جيرالدو» يشارك في مران الأهلي الجماعي.. وتدريب بدني خفيف لمروان محسن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكتفى مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء تدريبات بدنية خفيفة في «الجيم» وبالجري حول الملعب على هامش مران الفريق صباح اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

ويعاني مروان محسن من الإجهاد العضلي الذي دفع الجهاز الفني إلى وضع برنامج تأهيل للاعب للتخلص منه.

Advertisements

من جانب آخر، انتظم جيرالدو، في مران الفريق الجماعي، بعد تعافيه تماماً من آلام الرأس ثر الكدمة التي تعرض لها في مباراة طلائع الجيش.

وشارك اللاعب في المران كاملا اليوم استعدادا لمواجهة النجوم المقرر لها بعد غد الأحد على استاد بتروسبورت في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وواصل الأهلي تدريباته صباح اليوم استعدادا لمواجهة النجوم المقرر لها السابعة مساء بعد غدٍ الأحد على استاد بتروسبورت في إطار مباريات الدوري الممتاز.