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لاسارتي يجتمع مع جهازه المعاون لبحث الاستعدادات للقاء النجوم

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عمرو عتريس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع جهازه المعاون على هامش مران الفريق، صباح اليوم الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة.

وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة النجوم المقرر السابعة مساء بعد غد الأحد على استاد بتروسبورت في إطار مباريات الدوري الممتاز.

يذكر أن الأهلي حقق فوزًا ثمينًا على طلائع الجيش أمس الأول 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ31 من منافسات الدوري الممتاز.

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