شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض تدريبه الأول بتونس في الثامنة مساء اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أول تدريباته في تونس، اليوم الجمعة، في الثامنة مساءً، استعدادًا للمباراة أمام النجم الساحلي، والمقررة الأحد في إياب نصف نهائي الكونفيدرالية.

واختار السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، قائمة اللاعبين المسافرين إلى تونس، وضمت..

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محمود جنش – عماد السيد – عمر صلاح في حراسة المرمي

محمود الونش – محمود علاء – عبدالله جمعة- حمدي النقاز – بهاء مجدي – محمد عبدالغني – محمد عبدالسلام في خط الدفاع

طارق حامد – محمود عبدالعزيز – محمد حسن – إبراهيم حسن – محمود كهربا – يوسف أوباما – محمد إبراهيم – أيمن حفني – أحمد زيزو في خط الوسط

حميد أحداد – عمر السعيد في خط الهجوم.