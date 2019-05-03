تدريبات بدنية وتقسيمة قوية للاعبي الأهلي استعدادًا لـ«النجوم»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة قوية للاعبي الفريق دون مشاركة حراس المرمى، في المران الصباحي، اليوم الجمعة، على ملعب التتش بالجزيرة.
وشهدت التقسيمة تركيز المدير الفني على كيفية الضغط على المنافس مع الاستلام والتسلم السريع للكرة، حيث أوقف لاسارتي المران أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين وتصحيح بعض الأمور الفنية.
كما خصص لاسارتي فقرة للكرات العرضية بتكليف 6 لاعبين بإرسال الكرات العرضية المتقنة من الجهتين اليمنى واليسرى، حيث تواجد في الجبهة اليمني كل من: محمد هاني وحسين الشحات وباسم على، في حين تواجد في اليسرى كل من: محمود وحيد وإسلام محارب ومحمد شريف.
وفي نهاية المران، خاض لاعبو الفريق تدريبات بدنية بالجري حول الملعب.
ويستعد الأهلي لمواجهة النجوم المقرر لها السابعة مساء بعد غدٍ الأحد على استاد بتروسبورت في إطار مباريات الدوري.
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